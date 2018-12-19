Çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları!

Altın fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 214,1 lira seviyesinde dengelendi. Gram altın 214,1 lira, çeyrek altın 350 lira ve Cumhuriyet altını 1.433 liradan işlem görüyor. İşte güncel altın fiyatları hakkında tüm detaylar!

Dün dolar kurundaki değer kayıplarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,34 değer kaybıyla 214,6 liradan tamamladı.

Bugüne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,23 değer kaybıyla 214,1 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 350 lira, Cumhuriyet altını da 1.433 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen ons altın ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.250,4 dolardan işlem görüyor.

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ANALİSTLER NASIL DEĞERLENDİRİYOR?

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın konferansındaki açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Fed'in gelecek yıl izleyeceği yola ilişkin işaretler ve güncelleyeceği ekonomik projeksiyonlar, altın fiyatlarının yönü açısından önemli olacak. Fed, faiz artırımı yapsa bile açıklamaların güvercin tonda olabileceğini düşünüyoruz. Fed, faiz artırsa da artırmasa da altın fiyatlarının olumsuz yönde etkilenmeyeceğini öngörüyoruz."

Yurt içinde altının gram fiyatının yükselişlerini sürdürebilmesi için teknik olarak 217 lirayı kırması gerektiğini ifade eden Memiş, geri çekilmelerde ise 212 liranın takip edileceğini söyledi.