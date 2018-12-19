Dolar fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel döviz fiyatları!

İstanbul serbest piyasada dolar 5,3320 liradan, avro 6,0770 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,3300 liradan alınan dolar, 5,3320 liradan satılıyor. 6,0750 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,0770 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,3540 lira, avronun satış fiyatı ise 6,0920 lira olmuştu.
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İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 5,3300 5,3310
Avro 6,0710 6,0720
Sterlin 6,7330 6,7670
ANKARA
ABD Doları 5,3050 5,3550
Avro 6,0300 6,0900
Sterlin 6,6710 6,8030
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 5,3380 5,3390
Avro 6,0890 6,0900
Sterlin 6,7340 6,7690
ANKARA
ABD Doları 5,3100 5,3600
Avro 6,0500 6,1100
Sterlin 6,6790 6,8180