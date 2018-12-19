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fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel fiyatları!

5,3320 liradan, 6,0770 liradan güne başladı. ne kadar oldu? kaç lira oldu? düştü mü? İşte güncel !

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 19.12.2018 09:36 Güncelleme Tarihi: 19.12.2018 15:43
Dolar fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel döviz fiyatları!

İstanbul serbest piyasada dolar 5,3320 liradan, avro 6,0770 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,3300 liradan alınan dolar, 5,3320 liradan satılıyor. 6,0750 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,0770 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,3540 lira, avronun satış fiyatı ise 6,0920 lira olmuştu.

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İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 5,3300 5,3310

Avro 6,0710 6,0720

Sterlin 6,7330 6,7670

ANKARA

ABD Doları 5,3050 5,3550

Avro 6,0300 6,0900

Sterlin 6,6710 6,8030

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 5,3380 5,3390

Avro 6,0890 6,0900

Sterlin 6,7340 6,7690

ANKARA

ABD Doları 5,3100 5,3600

Avro 6,0500 6,1100

Sterlin 6,6790 6,8180

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Dolar fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel döviz fiyatları!
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