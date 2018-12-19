Fed toplantısı öncesi altın fiyatı 5 ayın zirvesine çıktı!

Altın fiyatları, Fed'in son yıllarda en yakından izlenen toplantısı öncesi yükseldi. Fiyatlar, yatırımcıların ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed'e yönelik eleştirilerine devam ederek Fed Başkanı Jerome Powell'a faiz artırımına gitmeme çağrısı yapması ile birlikte son beş ayın en yüksek seviyesine çıktı ve altın destekli exchange traded fonlarındaki (ETF) altın varlıkları arttı.

ETF'lerdeki küresel altın varlıkları, hisse senetlerindeki sert düşüşlerin ardından yatırımcıların güvenli liman aramaları ve Fed'in 2019'daki faiz artırımlarına ilişkin beklentilerin aşağı çekilmesinin etkisiyle Salı günü 10 ton artarak Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

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KAYIP SEİRİSİNİ SONLANDIRDI!

Altın Ekim ayında altı ay süren kayıp serisini sonlandırdı, Kasım ayında zeminini korudu ve ardından bu ay, yatırımcıların ETF'lerdeki altın varlıklarını artırarak 2019 yılı için pozisyon almaları ile birlikte yükseldi. Trump'ın Fed'e faiz artırarak "diğer bir hata" daha yapmaması çağrısında bulunması ile birlikte ABD merkez bankasına ilişkin eleştirilerini sürdürmesine karşın, politika yapıcıların bugünkü toplantıda, 2015 yılında başladıkları sıkılaştırma sürecinde dokuzuncu faiz artırımına gitmesi bekleniyor.

11 TEMMUZ'DAN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Spot altın yüzde 0.2 değer kazanarak ons başına 1,251.41 dolar ile 11 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra Londra saati ile 10:35'te 1,250.51 dolara geldi. Salı günü, altın destekli ETF'lerdeki altın varlıkları Mart ayından bu yana en büyük yükselişini gerçekleştirdi. Doların seyrini gösteren endeks düşüşünü üçüncü güne taşırken, ABD'nin gösterge 10 yıl vadeli Hazine tahvillerinin faizi Ağustos ayından bu yana en düşük seviyesine indi.

Fed'in bu akşamki faiz kararının ardından, Başkan Powell bu kararın içeriği, bankanın gelecek yıl için görüşü ve muhtemelen Trump'ın son yorumlarından bahsedeceği bir basın toplantısı düzenleyecek.

Diğer değerli metallerden, spot gümüş yüzde 0.4 yükselirken, platin yüzde 0.3 ve palladyum yüzde 0.5 değer kazandı.