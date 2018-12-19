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Son dakika haberi: faiz kararını açıkladı

Son dakika haberi... Uluslararası piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın da 'Faiz artırımı yapmayın' uyarılarında bulunduğu ABD Merkez Bankası () toplantısına kilitlenmiş durumdaydı. Dün başlayan toplantı bugün sona erdi ve Fed faiz kararını açıkladı. FED'in bu akşam TSİ 22:00'da açıkladığı kararda 25 baz puan artış ifade edildi. Böylelikle faizler yüzde 2.25-2.50 aralığına yükselmiş oldu. Böylelikle Fed, yıl içinde dördüncü kez, Trump göreve geldiğinden beri ise altıncı kez faiz artırımına gitmiş oldu. Diğer yandan piyasaların gözü  Fed’in vereceği 2019 yılına dair mesajlardaydı.

Giriş Tarihi: 19.12.2018 22:11 Güncelleme Tarihi: 19.12.2018 22:12
Son dakika haberi: FED faiz kararını açıkladı

Geçtiğimiz günlerde Trump'ın 'Faiz artırmayın' uyarısında bulunduğu ABD Merkez Bankası (Fed), bu gece faiz kararını açıkladı. Fed faiz kararı ne oldu, açıklanmanın ardından dolar ne tepki verdi, işte detaylar…

DOLAR NE TEPKİ VERDİ?

Haftanın ilk 2 işlem gününde 5.33 - 5.39 bandında dalgalanan Dolar/TL yeni güne düşüşle başladı. Daha sonra hafif artışla 5.35'e yükselen kur akşam saatlerinde en düşük 5.21'i gördü. Dolar endeksi de düşüşünü hızlandırdı ve %0.5 düşüşle 96.072'ye indi. Dolar/TL kuru Fed öncesi yüzde 1,39'luk düşüşle 5,2712 seyrini sürdürüyor.

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Son dakika haberi: FED faiz kararını açıkladı
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