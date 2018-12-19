Son dakika haberi: FED faiz kararını açıkladı

Geçtiğimiz günlerde Trump'ın 'Faiz artırmayın' uyarısında bulunduğu ABD Merkez Bankası (Fed), bu gece faiz kararını açıkladı. Fed faiz kararı ne oldu, açıklanmanın ardından dolar ne tepki verdi, işte detaylar…

DOLAR NE TEPKİ VERDİ?

Haftanın ilk 2 işlem gününde 5.33 - 5.39 bandında dalgalanan Dolar/TL yeni güne düşüşle başladı. Daha sonra hafif artışla 5.35'e yükselen kur akşam saatlerinde en düşük 5.21'i gördü. Dolar endeksi de düşüşünü hızlandırdı ve %0.5 düşüşle 96.072'ye indi. Dolar/TL kuru Fed öncesi yüzde 1,39'luk düşüşle 5,2712 seyrini sürdürüyor.