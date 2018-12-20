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Bir banka daha faizi düşürdü!

Kamu bankalarının ardından bir bankadan daha adımı geldi. Türkiye , anlaşmalı konut projeleri özelinde konut kredisi faiz oranlarını indirdi.

Giriş Tarihi: 20.12.2018 13:59 Güncelleme Tarihi: 20.12.2018 14:05
Bir banka daha faizi düşürdü!

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank'ın konut kredilerinde faiz indimi kararı sonrası İş Bankası'ndan de önemli bir açıklama geldi.

Banka, anlaşmalı konut projelerinden yapılacak yeni kredi kullanımlarında aylık % 0,98'den başlayan faiz oranı, çeşitli vade ve geri ödeme seçenekleri ile konut kredisi imkânı sunacak.

Anlaşmalı konut projelerinden yapılacak kredi kullanımlarında faiz oranı aylık % 1,78'e inerken, kampanyaya dahil olan müteahhitler tarafından verilecek destek ile bu oran müşteriye %0,98 olarak yansıtılacak.

Konutta 0.98 faiz için güç birliği

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Bir banka daha faizi düşürdü!
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