Bir banka daha faizi düşürdü!

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank'ın konut kredilerinde faiz indimi kararı sonrası İş Bankası'ndan de önemli bir açıklama geldi.

Banka, anlaşmalı konut projelerinden yapılacak yeni kredi kullanımlarında aylık % 0,98'den başlayan faiz oranı, çeşitli vade ve geri ödeme seçenekleri ile konut kredisi imkânı sunacak.

Anlaşmalı konut projelerinden yapılacak kredi kullanımlarında faiz oranı aylık % 1,78'e inerken, kampanyaya dahil olan müteahhitler tarafından verilecek destek ile bu oran müşteriye %0,98 olarak yansıtılacak.