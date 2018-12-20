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fiyatı ne kadar oldu? İşte sonrası güncel !

'in kararı sonrası 5,3120 liradan, 6,0600 liradan güne başladı. ne kadar oldu? düştü mü? İşte güncel hakkında tüm detaylar!

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 20.12.2018 10:40
Dolar fiyatı ne kadar oldu? İşte FED sonrası güncel döviz fiyatları!

İstanbul serbest piyasada dolar 5,3120 liradan, avro 6,0600 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,3100 liradan alınan dolar, 5,3120 liradan satılıyor. 6,0580 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,0600 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,3170 lira, avronun satış fiyatı ise 6,0680 lira olmuştu.

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İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 5,3070 5,3080

Avro 6,0570 6,0580

Sterlin 6,6870 6,7200

ANKARA

ABD Doları 5,2800 5,3400

Avro 6,0100 6,0800

Sterlin 6,6220 6,7650

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Dolar fiyatı ne kadar oldu? İşte FED sonrası güncel döviz fiyatları!
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