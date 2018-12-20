Dolar fiyatı ne kadar oldu? İşte FED sonrası güncel döviz fiyatları!

İstanbul serbest piyasada dolar 5,3120 liradan, avro 6,0600 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,3100 liradan alınan dolar, 5,3120 liradan satılıyor. 6,0580 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,0600 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,3170 lira, avronun satış fiyatı ise 6,0680 lira olmuştu.
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İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 5,3070 5,3080
Avro 6,0570 6,0580
Sterlin 6,6870 6,7200
ANKARA
ABD Doları 5,2800 5,3400
Avro 6,0100 6,0800
Sterlin 6,6220 6,7650