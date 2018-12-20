HalkBank
Haberler > Haberler Haberleri > Dolar fiyatında düşüş hızlandı! Dolar fiyatı ne kadar oldu?

fiyatında düşüş hızlandı! ne kadar oldu?

'in artırım kararının ardından yükselen , hızla düşmeye başladı. Güne 5,31 liradan başlayan gün içerisinde 5,24 seviyesine kadar geriledi. ise güne 6,06 seviyesinden başlamasının ardından 6,01 seviyesine geriledi. Uzmanlar döviz fiyatlarındaki bu düşüşün FED'in faiz artırma kararı ile doğrudan ilgili olduğunu belirtti.

Giriş Tarihi: 20.12.2018 14:13 Güncelleme Tarihi: 20.12.2018 14:23
Dolar fiyatında düşüş hızlandı! Dolar fiyatı ne kadar oldu?

FED'in faiz artırım kararının ardından yükselen dolar, hızla düşmeye başladı.

Güne 5,31 liradan başlayan dolar fiyatı gün içerisinde 5,24 seviyesine kadar geriledi.

Euro ise güne 6,06 seviyesinden başlamasının ardından euro fiyatı 6,01 seviyesine geriledi.

Uzmanlar döviz fiyatlarındaki bu düşüşün FED'in faiz artırma kararı ile doğrudan ilgili olduğunu belirtti.

GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN!

İşte güncel döviz fiyatları;

FED FAİZLERİ ARTTIRDI

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Trump'ın 'Faiz artırmayın' uyarısında bulunduğu ABD Merkez Bankası (Fed), yılın son toplantısında, politika faizini yüzde 2-2,25 aralığından yüzde 2,25-2,50 aralığına yükseltti.

Fed yetkililerinin 2019 yılı için faiz artırımı tahmini 3'ten 2'ye indi. Fed Başkanı Powell, siyasi değerlendirmelerin bankanın para politikasına ilişkin kararlarını hiçbir şekilde etkilemediğini belirterek, "Politika kararlarımızın tüm Amerikalı aileleri ve şirketleri etkileyeceğini biliyoruz ve kararlarımızı objektif şekilde sadece en iyi verilere ve analizlere dayanarak vermeye devam edeceğiz" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dolar fiyatında düşüş hızlandı! Dolar fiyatı ne kadar oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN