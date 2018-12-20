Dolar fiyatında düşüş hızlandı! Dolar fiyatı ne kadar oldu?

FED'in faiz artırım kararının ardından yükselen dolar, hızla düşmeye başladı.

Güne 5,31 liradan başlayan dolar fiyatı gün içerisinde 5,24 seviyesine kadar geriledi.

Euro ise güne 6,06 seviyesinden başlamasının ardından euro fiyatı 6,01 seviyesine geriledi.

Uzmanlar döviz fiyatlarındaki bu düşüşün FED'in faiz artırma kararı ile doğrudan ilgili olduğunu belirtti.

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İşte güncel döviz fiyatları;

FED FAİZLERİ ARTTIRDI

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Trump'ın 'Faiz artırmayın' uyarısında bulunduğu ABD Merkez Bankası (Fed), yılın son toplantısında, politika faizini yüzde 2-2,25 aralığından yüzde 2,25-2,50 aralığına yükseltti.

Fed yetkililerinin 2019 yılı için faiz artırımı tahmini 3'ten 2'ye indi. Fed Başkanı Powell, siyasi değerlendirmelerin bankanın para politikasına ilişkin kararlarını hiçbir şekilde etkilemediğini belirterek, "Politika kararlarımızın tüm Amerikalı aileleri ve şirketleri etkileyeceğini biliyoruz ve kararlarımızı objektif şekilde sadece en iyi verilere ve analizlere dayanarak vermeye devam edeceğiz" dedi.