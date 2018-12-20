Fed Başkanı Powell, faiz kararını değerlendirdi!

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz artışıyla sona eren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ülke ekonomisinin sağlam hızda büyümeye devam ettiğini belirten Powell, "2018 finansal krizden bu yana en iyi yıldı, ekonomi, potansiyelin üzerinde büyüdü, işsizlik düştü, enflasyon yüzde 2'ye yaklaştı. Ayrıca, beklentilerimiz pozitif. Bu çerçevede, kararımızın gayet sağlıklı durumdaki ülke ekonomisi için uygun olduğunu düşündük." diye konuştu.

Powell, öte yandan, eylül ayında yapılan bir önceki FOMC toplantısından bu yana bazı "ters akıntıların ortaya çıktığını" vurgulayarak, piyasalardaki volatilitenin (oynaklık) arttığını ve finansal şartların sıkılaştığını kaydetti.

Bu gelişmelerin ekonomik projeksiyonlar ve faiz beklentileri açısından göz önüne alındığını ifade eden Powell, "Bu nedenle, büyüme ve enflasyon beklentileri biraz aşağı çekildi ve daha destekleyici bir faiz politikası için faiz oranı tahminlerimizi düşürdük." değerlendirmesini yaptı.

Powell, "Biraz daha düşük faiz patikasının ekonomiyi destekleyeceğini ve Fed'i hedeflerine yakın tutacağını." belirtti.

"BİRAZ VOLATİLİTE EKONOMİYİ MUHTEMELEN ETKİLEMEZ"

Bir gazetecinin ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed'e dün yaptığı "piyasaları hisset" çağrısına yönelik sorusu üzerine, Powell, "Biz sadece bir piyasaya bakmıyoruz. Finansal koşulların geneline bakıyoruz ve ekonomi için geniş kapsamlı finansal koşullarda uzun bire süre boyunca yaşanacak esaslı değişiklikler önem taşıyor. Biraz volatilite ekonomiyi muhtemelen etkilemez." ifadelerini kullandı.

Powell, buna karşın, piyasaları dikkatle izleyeceklerini vurgulayarak, Fed'in gelecek yıl her FOMC toplantısından sonra basın konferansı düzenleyecek olmasını "İletişim açısından büyük bir kazanım" şeklinde değerlendirdi.

"KARARLARIMIZI OBJEKTİF ŞEKİLDE VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bir başka soru üzerine, siyasi değerlendirmelerin Fed'in para politikasına ilişkin tartışmalarını ya da kararlarını hiçbir şekilde etkilemediğine işaret eden Powell, "Politika kararlarımızın tüm Amerikalı aileleri ve şirketleri etkileyeceğini biliyoruz ve kararlarımızı objektif şekilde sadece en iyi verilere ve analizlere dayanarak vermeye devam edeceğiz." dedi.

Powell, bilanço küçültme programının çok iyi kurgulandığını ve iyi gittiğini, bu konuda herhangi bir değişiklik yapmayı düşünmediklerini kaydetti.

Fed, yılın son toplantısında, politika faizini yüzde 2-2,25 aralığından yüzde 2,25-2,50 aralığına yükseltme kararı almıştı. Oy birliğiyle alınan karar, Fed'in bu yılki dördüncü faiz artırımı olarak kayıtlara geçmişti.

Öte yandan, toplantının ardından yayımlanan beklentiler, bankanın gelecek yıl üç yerine iki kez faiz artırmayı planladığını ortaya koydu.

Fed'in faiz artırımlarına devam edeceğine yönelik işaretler, hisse senedi piyasalarında negatif fiyatlanırken, Dow Jones ve S&P 500 endeksleri yüzde 2 civarında değer kaybetti.