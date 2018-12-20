Yatırımcılar dikkat! Bakanlık süreyi uzattı...

Hazine 12 Aralık'ta bireysel yatırımcılara sunulan finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla euro ve dolar cinsinden devlet tahvili ihracı için 17–21 Aralık tarihleri arasında talep toplanacağını ve 28 Aralık'ta senetlerin ihraç edileceğini duyurmuştu.

Bugün yapılan açıklamada yatırımcılardan gelen talep göz önünde bulundurularak, 12 Aralık'taki duyuruda yer alan diğer hususlar aynı kalmak kaydıyla, talep toplama döneminin 24, 25 ve 26 Aralık 2018 tarihlerinde devam etmesine karar verildiği belirtildi. Açıklamaya göre söz konusu senetler yine 28 Aralık Cuma günü yatırımcıların hesaplarına aktarılacak.