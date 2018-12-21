Dolar bugün ne kadar oldu? İşte güncel döviz fiyatları!

İstanbul serbest piyasada dolar 5,2650 liradan, avro 6,0370 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,2630 liradan alınan dolar, 5,2650 liradan satılıyor. 6,0350 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,0370 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,2580 lira, avronun satış fiyatı ise 6,0350 lira olmuştu.

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İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 5,2730 5,2740

Avro 6,0450 6,0460

Sterlin 6,6570 6,6910

ANKARA

ABD Doları 5,2300 5,2800

Avro 5,9850 6,0500

Sterlin 6,5700 6,7130



DOLAR/TL, 5,27 SEVİYESİNDE İŞLEM GÖRÜYOR

Dolar/TL dünkü düşüşünün ardından bugüne sınırlı yükselişle başlayarak 5,27'nin hemen üzerinde dengelendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Suriye'den çekileceklerini açıklamasıyla başlayan düşüşünü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararları sonrasında devam ettiren dolar/TL, dün 5,2242'ye kadar geriledi ve önceki güne kıyasla yüzde 0,69 azalışla 5,2560'tan kapandı.

Bugüne dolar endeksindeki tepki yükselişine paralel artışla başlayan dolar/TL, saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 5,2705 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 6,0450'den, sterlin/TL de yüzde 0,4 primle 6,6860'tan satılıyor.

Avro/dolar paritesi, İtalya'nın bütçe krizinin aşılması ve Fed kararı sonrası başlayan yükseliş eğilimiyle dün 1,1485'e kadar çıksa da bugün 1,1450 seviyesinde dengelendi.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ NELER?

Analistler, Fed'in varlık alımlarını azaltmaya devam etmesi, faiz artış tahminlerinin azalsa da 2019'da süreceğine ilişkin yapılan iletişim ve büyüme öngörülerinin aşağı yönlü revize edilmesinin ardından dolarda başlayan değer kaybının ABD hükümetinin kepenk kapatacağı endişeleri ile dün de devam ettiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın federal hükümetin yerel saatle bu gece yarısı itibarıyla kısmen kapanmasını önleyecek yasa tasarısını, Meksika duvarı için finansman içermediği için imzalamayacağına yönelik açıklamaları kepenk kapatma endişelerini artırdı. Beyaz Saray ve Kongre, bütçe konusunda bugün anlaşamazsa Amerikan federal hükümeti kısmen ve geçici olarak kapanacak.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de büyüme ile kişisel gelir ve harcamalar verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydederek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,22 seviyesinin destek, 5,30'un direnç konumuna geldiğini söyledi.