Döviz ve borsada son durum: Bu hafta döviz kaybettirdi, borsa ve altın kazandırdı

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 92.583,49, en düşük 89.567,01 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,47 artışla 91.860,75 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,37 artışla 215,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,35 kazançla 1.436,00 lira oldu. Geçen hafta 350 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 351,00 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,71 azalışla 5,3010 liraya, avro da yüzde 0,35 değer kaybıyla 6,0630 liraya geriledi.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,17, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,76 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,47 ile "Borçlanma Araçları Fonları" oldu.

BORSA'DA EN ÇOK DEĞER KAZANAN HİSSELER

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,76 0,65 16,92 Gübre Fabrik. 3,08 2,83 8,83 Aksa Enerji 2,81 2,70 4,07 İttifak Holding 3,22 3,10 3,87 Aselsan 24,30 23,54 3,23 Hürriyet Gzt. 0,96 0,93 3,23 İhlas Holding 0,34 0,33 3,03 Emlak Konut GMYO 1,57 1,53 2,61 Odaş Elektrik 2,05 2,00 2,50 Gersan Elektrik 3,06 2,99 2,34 Ford Otosan 52,70 51,60 2,13 Yapı ve Kredi Bank. 1,62 1,59 1,89 Özak GMYO 2,17 2,13 1,88 Polisan Holding 6,00 5,90 1,69 Net Holding 1,98 1,95 1,54 Akbank 6,88 6,78 1,47 İskenderun Demir Çelik 5,84 5,76 1,39 T.S.K.B. 0,75 0,74 1,35 Deva Holding 3,35 3,31 1,21 ICBC Turkey Bank 5,04 4,98 1,20

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)