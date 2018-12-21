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ve borsada son durum: Bu hafta döviz kaybettirdi, ve altın kazandırdı

Haftalık bazda 'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 1,47, altın yüzde 0,37 değer kazanırken, dolar yüzde 1,71, avro yüzde 0,35 değer kaybetti.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 21.12.2018 19:15 Güncelleme Tarihi: 21.12.2018 19:28
Döviz ve borsada son durum: Bu hafta döviz kaybettirdi, borsa ve altın kazandırdı

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 92.583,49, en düşük 89.567,01 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,47 artışla 91.860,75 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,37 artışla 215,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,35 kazançla 1.436,00 lira oldu. Geçen hafta 350 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 351,00 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,71 azalışla 5,3010 liraya, avro da yüzde 0,35 değer kaybıyla 6,0630 liraya geriledi.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,17, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,76 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,47 ile "Borçlanma Araçları Fonları" oldu.

BORSA'DA EN ÇOK DEĞER KAZANAN HİSSELER

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,760,6516,92
Gübre Fabrik.3,082,838,83
Aksa Enerji2,812,704,07
İttifak Holding3,223,103,87
Aselsan24,3023,543,23
Hürriyet Gzt.0,960,933,23
İhlas Holding0,340,333,03
Emlak Konut GMYO1,571,532,61
Odaş Elektrik2,052,002,50
Gersan Elektrik3,062,992,34
Ford Otosan52,7051,602,13
Yapı ve Kredi Bank.1,621,591,89
Özak GMYO2,172,131,88
Polisan Holding6,005,901,69
Net Holding1,981,951,54
Akbank6,886,781,47
İskenderun Demir Çelik5,845,761,39
T.S.K.B.0,750,741,35
Deva Holding3,353,311,21
ICBC Turkey Bank5,044,981,20

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Döviz ve borsada son durum: Bu hafta döviz kaybettirdi, borsa ve altın kazandırdı
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