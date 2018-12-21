Tüketici güven endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, 0-200 aralığında değer alabiliyor.
Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.
TÜİK verilerine göre;
- Hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 2.9 düşüşle, Kasım ayındaki 77.5 düzeyinden 75.3 düzeyine geriledi.
- Genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 1.7 düşüşle Kasım ayındaki 77.4 düzeyinden 76 düzeyine geriledi.
- İşsiz sayısı beklentisi yüzde 3.9 düşüşle Kasım ayındaki 63.4 düzeyinden 60.9 düzeyine geriledi.
- Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 2.4 artışla Kasım ayındaki 20.1 düzeyinden 20.6 düzeyine yükseldi. (Grafik)