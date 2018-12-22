Son dakika... Türk Telekom'un Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan oldu!

Türk Telekom'un Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Türk Telekom'un Yönetim Kurulu Başkanlığına Dr. Ömer Fatih Sayan getirildi.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp Engin olurken, Türk Telekom'un Yönetim Kurulu'nun diğer üyeleri şu isimlerden oluştu:

"Yönetim Kurulu üyeleri; Bülent Aksu, Dr. Nureddin Nebati, Hakan Aran, Muammer Cüneyt Sezgin. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri; Selim Dursun, Yiğit Bulut, Sefer Turan, İbrahim Eren."

DR. ÖMER FATİH SAYAN KİMDİR?

Dr. Ömer Fatih Sayan, 10 Haziran 1977 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümlerini bitirdi.

Yüksek Lisansını burslu olarak Almanya Münih Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Haberleşme Mühendisliği'nde İnsan Makine Haberleşmesi alanında yapan Sayan, doktorasını ise İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomedikal Mühendisliği'nde Duygusal Zeka Modeli oluşturulması konusunda yaptı. İngiltere Oxford Üniversite'sinde ise 'Diplomasi' eğitimi aldı.

1995 yılında iş yaşamına başlayan Sayan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ardından Türkiye, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde sektörle ilgili özel şirketlerde çip üretimi, cep telefonu dizaynı ve AR-GE alanlarında çalıştı. Silikon Vadisi İnsiyatifinde görev alarak girişimcilik konusunda çalışmalarda bulundu. Türkiye ve Almanya'da çeşitli üniversitelerde Bilişim Hukuku ve Bilişimde Yeni Trendler konularında dersler verdi. Araştırma konularıyla ilgili çeşitli konferanslar ve bilimsel dergilerde yayımlanmış çok sayıda makaleleri bulunmaktadır.

2007-2014 tarihleri arasında Başbakanlık'ta Başbakanlık Müşavirliği ve Başbakan Baş Müşavirliği görevinde bulunan Sayan, Ocak 2014'te ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu üyeliğine atandı.

27 Mayıs 2015 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Kurul 2. Başkanlığı görevine Dr. Ömer Fatih Sayan seçildi.

İngilizce, Almanca ve Fransızca bilen Sayan Evli ve 2 çocuk babası.