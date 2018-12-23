Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den A Para'da önemli açıklamalar

Savunma Sanayii'ndeki insansız hava araçları ile ilgili, "Türkiye bu konuda birinci ligde, biz bugün bayraktar taktik İHA ile operasyonda etkili oluyorsak, bu işin daha öncesi de var, mini - İHA'lar vesaire... Ayrıca, Uydu kontrollü, sar radarlı ANKA da geliyor. Akıncı da bir tonun üzerinde mühimmat taşıyabilecek.

ABD DIŞINDAKİ İLK BAKIM ONARIM MERKEZİ TÜRKİYE'DE KURULACAK

İsmail Demir, F-35'ler ile ilgili, "Bu konuyla ilgili siyasi argümanlar oturduğumuz masayı etkilemiyor. Çünkü bunun bir sözleşmesi var, herkes de kendisiyle ilgili üzerine düşeni yapıyor. Biz F-35'leri teslim aldık. Bu uçakların ABD dışındaki ilk bakım onarım merkezinin Türkiye'de kurulması kararı verildi, bunlarla ilgili çalışmalar da devam ediyor. İki uçağımız da önümüzdeki sene Türkiye'ye gelecek." dedi.

YERLİ JET MOTORU ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Demir "Milli Muharip Uçak ise Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı olacak. Yerli jet motoru çalışmaları devam ediyor. Kısa sürede yerli motoru yapabiliriz. Altay Tankı ilk aşamada 250 adet üretilecek." açıklamasında bulundu.