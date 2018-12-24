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: 'nı devreye alıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı kişisel Twitter hesabından önemli açıklamalarda bulundu. , "’lerimizin alacaklarını tazmin edememeleri durumunda zararlarını karşılamak için ’nı devreye alıyoruz. 1 Ocak’ta başlayacak bu sistem, tüm KOBİ’lerimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Giriş Tarihi: 24.12.2018 10:19 Güncelleme Tarihi: 24.12.2018 10:58
Bakan Albayrak: Devlet Destekli Alacak Sigortası'nı devreye alıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kişisel Twitter hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "KOBİ'lerimizin alacaklarını tazmin edememeleri durumunda zararlarını karşılamak için Devlet Destekli Alacak Sigortası'nı devreye alıyoruz. 1 Ocak'ta başlayacak bu sistem, tüm KOBİ'lerimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

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Bakan Albayrak: Devlet Destekli Alacak Sigortası'nı devreye alıyoruz
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