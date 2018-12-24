Bakan Albayrak: Devlet Destekli Alacak Sigortası'nı devreye alıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kişisel Twitter hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "KOBİ'lerimizin alacaklarını tazmin edememeleri durumunda zararlarını karşılamak için Devlet Destekli Alacak Sigortası'nı devreye alıyoruz. 1 Ocak'ta başlayacak bu sistem, tüm KOBİ'lerimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

KOBİ'lerimizin alacaklarını tazmin edememeleri durumunda zararlarını karşılamak için Devlet Destekli Alacak Sigortası'nı devreye alıyoruz. 1 Ocak'ta başlayacak bu sistem, tüm KOBİ'lerimize hayırlı uğurlu olsun. pic.twitter.com/bve3mso3rA — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 24 Aralık 2018