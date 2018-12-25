Dolar ne kadar oldu? İşte güncel döviz fiyatları!

İstanbul serbest piyasada dolar 5,3250 liradan, avro 6,0960 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,3230 liradan alınan dolar, 5,3250 liradan satılıyor. 6,0940 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,0960 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,2950 lira, avronun satış fiyatı ise 6,0520 lira olmuştu.
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İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 5,3180 5,3190
Avro 6,0770 6,0780
Sterlin 6,7260 6,7590
ANKARA
ABD Doları 5,2800 5,3500
Avro 6,0250 6,1050
Sterlin 6,6570 6,8260
DOLAR/TL, 5,32 SEVİYESİNDE İŞLEM GÖRÜYOR
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.25 itibarıyla 5,3150 seviyesinden alıcı buluyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Merkez Bankası'na (Fed) yönelik eleştirilerini devam ettirmesinin dolara değer kaybettirmesiyle dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,55 azalışla 5,2883'ten tamamladı.
Dün yarım gün açık olan ve bugün devam edecek Noel tatiline giren ABD pay piyasalarındaki sert düşüşlerin yatırımcıların risk iştahını azaltmasıyla bugüne yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 5,3150 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,7 artışla 6,0830'dan, sterlin/TL de yüzde 0,6 primle 6,7580'den satılıyor.
ANALİSTLER NASIL DEĞERLENDİRİYOR?
Analistler, Trump'ın "Ekonomimizdeki tek sorun Fed" açıklaması ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in hafta sonu bankaların yöneticilerini arayarak likidite yeterliliği ile ilgili görüşmesinin piyasaları olumsuz etkilediğini belirtti.
ABD ve Avrupa'da piyasaların Noel tatili nedeniyle bugün kapalı olacağını hatırlatan analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,3400 ve 5,3870 seviyesinin direnç, 5,2400'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.