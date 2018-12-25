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ne kadar oldu? İşte son durum!

Brent petrolün varil fiyatı, Noel tatili sebebiyle kapanan piyasalarda dün yüzde 5,56 düşerek 50,78 dolardan işlem gördü. ne kadar oldu? İşte son durum!

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 25.12.2018 10:40
Petrol fiyatı ne kadar oldu? İşte petrol fiyatları son durum!

Dün 53,77 dolardan güne başlayan ve gün içinde 54,87 doları bulan Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5,56 azalarak 50,78 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 42,49 dolardan alıcı buldu.

Dünya genelinde ekonomilerin büyüme sorunları yaşayacağı, bunu artan ticaret savaşlarının da besleyeceği yönündeki endişeler, fiyatlarda aşağı yönlü hareketlenmeye yol açtı.

Uzmanlar, ABD'de hükümet bütçesi nedeniyle yaşanan sorunların da fiyatları baskıladığını kaydetti.

Bu arada Noel tatili nedeniyle şu anda küresel piyasalarda işlem yapılmıyor.

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Petrol fiyatı ne kadar oldu? İşte petrol fiyatları son durum!
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