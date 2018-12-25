Son dakika! Asgari geçim indirimi (AGİ) ne kadar oldu? İşte 2019 AGİ ücretleri!

2019 yılında geçerli olacak asgari ücret miktarı belirlendi. Asgari ÜCret Komisyonu'nun 2019 yılı için asgari ücreti 2 bin 20 TL olarak belirlemesiyle birlikte özel sektörde çalışanların aldığı asgari geçim indirimi (AGİ) ücreti de belli oldu.

Net asgari ücret 2019 yılı için 2 bin 20 TL, brüt asgari ücret ise 2 bin 558 TL olarak belirlendi. Buna göre asgari ücret zammı 2019 yılı için 417 TL yapılmış oldu. Asgari ücret miktarı artışı ile birlikte yeni asgari geçim indirimi miktarı da en düşük 191 TL'ye yükseldi. En yüksek AGİ miktarı ise 326 TL olarak hesaplandı.

İşte 2019 yılı için AGİ tablosu;

AGİ NEDİR?

Asgari geçim indirimi (AGİ) medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır.

AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür.