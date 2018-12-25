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! ne kadar oldu? İşte miktarı!

Milyonlarca kişinin merakla beklediği 2019 belli oldu. 2019 yılı için 417 TL olarak belirlendi. Buna göre asgari ücret, 1 Ocak 2019'da geçerli olmak üzere, brüt 2 bin 558 TL, net 2 bin 20 TL olarak belirlendi. Bu rakamlarla birlikte () miktarı da belli oldu. İşte asgari ücret hakkında tüm detaylar!

Giriş Tarihi: 25.12.2018 11:51
Son dakika! Asgari ücret ne kadar oldu? İşte 2019 asgari ücret miktarı!

2019 yılı için net asgari ücret 2 bin 20 TL olarak belirlendi. 417 TL asgari ücret zammı yapılmış oldu 2019 yılı için. Brüt asgari ücret ise 2 bin 558 TL'ye yükseldi. İşte yeni asgari ücret hakkında tüm detaylar!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu saat 10.00'da toplandı. Toplantı sonrası asgari ücretin net 2 bin 20 TL olduğu açıklandı. Bu rakam bekar olan kişiler için AGİ (Asgari geçim indirimi) dahil olarak belirlendi.

Yeni asgari ücretle birlikte Asgari geçim indirimi en düşük 191 TL'ye yükseldi. En yüksek AGİ miktarı ise 326 TL'ye çıktı.

İşte 2018 ve 2019 AGİ tablolar!

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Son dakika! Asgari ücret ne kadar oldu? İşte 2019 asgari ücret miktarı!
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