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fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel fiyatları!

5,2860 liradan, 6,0320 liradan güne başladı. ne kadar oldu? kaç lira oldu? düştü mü? İşte son durum!

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 26.12.2018 09:24 Güncelleme Tarihi: 26.12.2018 09:44
Dolar fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel döviz fiyatları!
Dolar ne kadar oldu? Euro kaç lira oldu? Döviz fiyatı düştü mü? İşte güncel döviz fiyatları!

İstanbul serbest piyasada dolar 5,2860 liradan, avro 6,0320 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,2840 liradan alınan dolar, 5,2860 liradan satılıyor. 6,0300 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,0320 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,2920 lira, avronun satış fiyatı ise 6,0460 lira olmuştu.

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İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 5,2970 5,2980

Avro 6,0460 6,0470

Sterlin 6,7130 6,7460

ANKARA

ABD Doları 5,2600 5,3200

Avro 5,9900 6,0600

Sterlin 6,6300 6,7790

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Dolar fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel döviz fiyatları!
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