Dolar fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel döviz fiyatları!

İstanbul serbest piyasada dolar 5,2860 liradan, avro 6,0320 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,2840 liradan alınan dolar, 5,2860 liradan satılıyor. 6,0300 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,0320 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,2920 lira, avronun satış fiyatı ise 6,0460 lira olmuştu.
GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN!
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 5,2970 5,2980
Avro 6,0460 6,0470
Sterlin 6,7130 6,7460
ANKARA
ABD Doları 5,2600 5,3200
Avro 5,9900 6,0600
Sterlin 6,6300 6,7790