İran'dan flaş petrol kararı! 3 milyon varil petrolü...

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, 3 milyon varil ham petrolün Tahran Enerji Borsası'nda satışı için yasama, yürütme ve yargıdan gerekli izinlerin alındığını duyurdu.

Petrolün borsaya arzının gelecek hafta gerçekleşebileceğini aktaran Zengene, "3 milyon varil petrolün borsada yüzde 100 riyal şeklinde satışına ilişkin gerekli izin alındı." dedi.

'HERHANGİ BİR SORUN YOK'

İran resmi ajansı IRNA'ya açıklama yapan Zengene, isteyenlerin borsadan yabancı kurlar üzerinden de petrol alabileceğini sözlerine ekledi.

ABD yaptırımlarının borsa üzerinden petrol alan şirketleri etkilemeyeceğini söyleyen Zengene, "Borsadan petrol satın alanlar ihracat yapabildi. Bu konuda bir sorun olmadı." diye konuştu.

Petrol Bakanlığı tarafından ilk kez 28 Ekim'de borsada satışa sunulan 1 milyon varil ham petrolün fiyatı varil başına 79 dolar 15 sent olarak belirlenmişti.

Petrol Bakanlığı, 11 Kasım'da ikinci kez borsada satışa sunduğu 700 bin varil petrolü ise 64 dolar 97 sentten satmıştı.

Önceki iki satış, yüzde 20 riyal, yüzde 80 döviz üzerinden gerçekleştirilmişti.