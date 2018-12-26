Kripto para uçtu! Piyasa hacmi yeniden 130 milyar doların üzerinde...

The World Bank Data'nın yayınladığı veriler, kripto para birimlerinin işçi dövizleri transferlerinde arttığını ortaya koydu. Verilere göre, 2017 yılında ABD'den diğer ülkelere 148 milyar dolar değerinde kripto para birimi, işçi dövizi transferinde kullanıldı. Blockchain teknolojileri şirketi Clovr'un "Sending Money Back Home" isimli raporu, 707 kişi üzerinde yaptığı anket sonucunda katılımcıların yüzde 15.8'inin işçi dövizi transferinde kripto para birimleri kullandığını ortaya koydu.



Kripto para birimleri kullanımı yatırım amaçları dışında da kullanılmaya devam ederken, piyasalardaki dalgalanmalar devam ediyor. Kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.12'lik bir artışla 3,878 dolara yükseldi ve 67 milyar 663 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 51.3'ünü oluşturdu.



En yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 12.58 ile en çok Bitcoin Cash artarken, en büyük ilk 100 arasından ise 22'si geriledi ve yüzde 28.68 ile piyasada yeniden baş gösteren artış eğilimine 73'üncü sıradaki Polymath öncülük etti.



Artışa paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 2.3'lük bir artışla 131 milyar 810 milyon dolara yükseldi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 18 milyar 675 milyon dolar olarak hesaplandı.



En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;



Bitcoin yüzde 1.12

Ripple yüzde 2.38

Ethereum yüzde 4.75

Bitcoin Cash yüzde 12.58

Stellar yüzde 2.26

EOS yüzde 0.76

Litecoin yüzde 2.21

Tether yüzde 0.35

Bitcoin SV yüzde 5.45

TRON yüzde 6.16 arttı.

BUGÜN NELER OLDU