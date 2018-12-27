BDDK'dan bankaların durumuyla ilgili flaş açıklama!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (BDDK) yapılan açıklamada, "2019 yılı içerisinde bankacılık sektöründe kredilerin takibe dönüşüm oranının yüzde 6'ya yükselebileceği tahmin edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Sektörün sağlıklı ve güçlü yapısını koruduğu ve sermaye yapısının aktif kalitesi kaynaklı riskleri yönetebilecek seviyede olduğu tespit edildi. Önümüzdeki yıl sermaye yeterlilik rasyosunun yüzde 15,5'e gerileyebileceği tahmin edilmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.