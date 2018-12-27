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'dan bankaların durumuyla ilgili flaş açıklama!

, bankalara yönelik yapılan mali bünye değerlendirmelerinin tamamlandığını duyurdu. BDDK'dan yapılan açıklamada "Sektörün sağlıklı ve güçlü yapısını koruduğu ve sermaye yapısının aktif kalitesi kaynaklı riskleri yönetebilecek seviyede olduğu tespit edildi" denildi

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 27.12.2018 17:08 Güncelleme Tarihi: 27.12.2018 17:21
BDDK'dan bankaların durumuyla ilgili flaş açıklama!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (BDDK) yapılan açıklamada, "2019 yılı içerisinde bankacılık sektöründe kredilerin takibe dönüşüm oranının yüzde 6'ya yükselebileceği tahmin edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Sektörün sağlıklı ve güçlü yapısını koruduğu ve sermaye yapısının aktif kalitesi kaynaklı riskleri yönetebilecek seviyede olduğu tespit edildi. Önümüzdeki yıl sermaye yeterlilik rasyosunun yüzde 15,5'e gerileyebileceği tahmin edilmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

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BDDK'dan bankaların durumuyla ilgili flaş açıklama!
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