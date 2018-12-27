Dolar kaç TL oldu? İşte güncel döviz fiyatları!

Dolar ne kadar oldu? Euro kaç lira oldu? Döviz düştü mü? İşte döviz fiyatları son durum!

İstanbul serbest piyasada dolar 5,2870 liradan, avro 6,0260 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,2850 liradan alınan dolar, 5,2870 liradan satılıyor. 6,0240 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,0260 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,2840 lira, avronun satış fiyatı ise 6,0190 lira olmuştu.

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İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 5,2960 5,2970

Avro 6,0380 6,0390

Sterlin 6,7170 6,7180

ANKARA

ABD Doları 5,2650 5,3150

Avro 5,9850 6,0450

Sterlin 6,6040 6,7530