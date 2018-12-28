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kaç TL oldu? İşte güncel fiyatları!

güne 5,30 seviyesinin altında başladı. ise 6,06 seviyesindeki seyrini koruyor. ne kadar oldu? kaç lira oldu? düştü mü? İşte son durum!

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 28.12.2018 10:00 Güncelleme Tarihi: 28.12.2018 10:02
Dolar kaç TL oldu? İşte güncel döviz fiyatları!
Dolar ne kadar oldu? Euro kaç lira oldu? Döviz düştü mü? İşte döviz fiyatları son durum!

İstanbul serbest piyasada dolar 5,2920 liradan, avro 6,0680 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,2900 liradan alınan dolar, 5,2920 liradan satılıyor. 6,0660 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,0680 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,2860 lira, avronun satış fiyatı ise 6,0320 lira olmuştu.

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İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 5,2860 5,2890

Avro 6,0610 6,0660

Sterlin 6,6800 6,7140

ANKARA

ABD Doları 5,2400 5,3000

Avro 6,0000 6,0700

Sterlin 6,6000 6,7430

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Dolar kaç TL oldu? İşte güncel döviz fiyatları!
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