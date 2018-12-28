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Kamu bankaları ödemelerini hafta sonu da alacak!

, ve , hafta sonunda da ödemelerini kabul etmeye devam edecek.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 28.12.2018 15:19 Güncelleme Tarihi: 28.12.2018 15:52
Kamu bankaları imar barışı ödemelerini hafta sonu da alacak!

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada, imar barışından faydalanmak isteyen vatandaşlar için yapı kayıt belgesi bedellerinin en son yatırılabileceği tarihin 31 Aralık olduğunu anımsatıldı.

Vatandaşlar 31 Aralık'ta ödemelerle ilgili yoğunluk yaşamamaları için Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın 29-30 Aralık'ta 10.00-16.30 saatleri arasında açık olacağı kaydedilen açıklamada, 81 ilde yeterli sayıda şube ile imar barışı ödemelerinin kabul edileceği bildirildi.

Açıklamada, "Bankaların, 29-30 Aralık'ta 10.00-16.30 saatleri arasında açık olacak şubeleri www.ziraatbank.com.tr, www.halkbank.com.tr ve www.vakifbank.com.tr internet sitelerinden öğrenilebilecek." ifadesine yer verildi.

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Kamu bankaları imar barışı ödemelerini hafta sonu da alacak!
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