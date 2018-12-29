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Merkez Bankası'ndan flaş ' faizi' açıklaması!

Merkez Bankası: " işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmamıştır. Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır."

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 29.12.2018 10:16 Güncelleme Tarihi: 29.12.2018 10:58
Merkez Bankası'ndan flaş 'kredi kartı faizi' açıklaması!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB) kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadığı bildirildi.

TCMB'den yapılan açıklamada, kredi kartı işlemlerinde 2019 yılı birinci çeyreğinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadığı belirtildi.

Bankaların, diğer ülkelerde olduğu gibi kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlediği anımsatılan açıklamada, "Bu nedenle kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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Merkez Bankası'ndan flaş 'kredi kartı faizi' açıklaması!
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