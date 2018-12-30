DMO'da tüm işlemler 'elektronik' ortama taşınıyor

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürü Mücahit Civriz, AA muhabirine, DMO olarak sadece alım satıma aracılık etmek için değil, tasarruf, kalkınma, ihtiyaç, yerli üretim kavramları etrafında değişimin mimarı olmak hedefiyle çalıştıklarını ve bu hedefleri gerçekleştirmek için e-dönüşümün kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Bu kapsamda dönüşüm odaklı projeler geliştirdiklerini ifade eden Civriz, kamu ve özel sektör kaynağı, zaman ve iş gücünden tasarruf amacıyla elektronik hizmetlere e-fatura, e-başvuru, e-tahsilat, e-takip ve e-dilekçe sistemlerini de dahil ettiklerini bildirdi. Civriz, 2019'un ilk çeyreğinde tamamlayacakları "e-irsaliye", "e-teminat" ve "e-tesellüm" uygulamalarıyla firma başvurularından mal teslimi ve ödemeye tüm işlemleri elektronik ortama taşıyacaklarını kaydetti.

"E-FATURA UYGULAMASIYLA ÖNEMLİ BİR ADIM ATTIK"

Civriz, "e-fatura" uygulamasına geçmekle önemli bir adım attıklarını vurgulayarak, DMO tedarikçilerinin tamamının bundan sonra e-fatura kullanacaklarını, tüm kamu kurumlarına kesilen faturaların e-posta aracılığıyla gönderildiğini ve kamu kurumlarının bu sürece çok hızlı uyum sağladığını ifade etti.

Söz konusu uygulamayla kağıt faturaların alınması ve gönderilmesinde yaşanabilecek gecikme, kaybolma, elden teslim gibi sıkıntıların ve bunların sisteme işlenmesi sırasında oluşabilecek hataların ortadan kaldırılmasını ve işlem sürelerinin kısaltılmasını hedeflediklerine dikkati çeken Civriz, şöyle devam etti:

"Yeni sistemle kamu kurum ve kuruluşlarına düzenlenecek e-faturalar, taraflarına anında iletilecek, e-fatura sistemine dahil olmayanlar için düzenlenecek e-arşiv faturaları ise e-posta adreslerine ulaştırılacak. Faturaların elektronik ortamda gönderilmesi kargo masraflarının ortadan kaldırılmasını, tedarik ve satışlarla ilgili istatistiki bilgilerin daha hızlı ve doğru raporlanmasını sağlayacak."

"DMO YILDA 70 BİN FATURA KESİYOR"

Özellikle hemen ulaşılabilen, takip süreci gerektirmeyen, dijital olarak arşivlenen yapısıyla sistemin, firmaların iş süreçlerini kolaylaştıracak bir uygulama niteliği taşıdığını anlatan Civriz, "Geçen yıl yaklaşık 4 milyar liralık satış gerçekleştiren DMO, kamu kurum ve kuruluşlarına yılda 70 bin adet fatura kesiyor. Şu anda kurumun mevcut katalog tedarikçilerinin yaklaşık yüzde 45'i e-fatura kullanıyor. E-fatura uygulamasına henüz geçmemiş tedarikçilerimizin yeni yıl itibarıyla sisteme dahil olmalarını bekliyoruz." diye konuştu.

"E-TAHSİLAT" SİSTEMİ DEVREDE

"e-Tahsilat" sistemini de devreye aldıklarını açıklayan Civriz, bankalarla birlikte uygulamaya konulan sistemle tedarikçiler tarafından yapılan tüm ödemelerin herhangi bir başka ödeme kanalı kullanmasına gerek kalmadan DMO sistemleri aracılığıyla güvenli şekilde yapılabileceğini kaydetti. DMO'da hayata geçirilen e-tahsilat sistemiyle kırtasiyeciliğin önüne geçileceğini belirten Civriz, böylelikle kamu kaynağı ve zamandan tasarrufu azami seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

BAŞVURULAR SİSTEM ÜZERİNDEN TAKİP EDİLECEK

Başvuru takibinin de artık sistem üzerinden yapılabileceğini kaydeden Civriz, "Firmalarımız, başvurunun her aşamasını sistem üzerinden takip edebilecek, böylece bürokrasinin de önüne geçmiş olacağız. Firmalarımızı rahatlatırken kurum personelimizin iş yükünü ciddi oranda azaltıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.