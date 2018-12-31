Borsa haftaya nasıl başladı?

Açılışta BIST 100 endeksi, 239,78 puan ve yüzde 0,27 artışla 90.675,11 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,11, holding endeksi yüzde 0,50 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,97 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 0,68 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Cuma gününe yükselişle başlayan ve 91.500 puanı test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisi artıran satışlarla düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,59 değer kaybıyla 90.435,33 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasalarda yılın son işlem günü olması nedeniyle düşük hacimli dalgalı bir seyir izlenebileceğini ifade etti.

Bugün yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Dallas Fed imalat sektörü faaliyet endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 seviyesinin destek, 91.300 ve 92.500'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.