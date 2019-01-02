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ne kadar oldu? İşte güncel fiyatları!

yeni yılın ilk işlem gününe düşüşle başladı. ise güne yükselişle başladı. 5,2990 liradan, ise 6,0890 liradan işlem görüyor. Dolar kaç lira oldu? Euro ne kadar oldu? İşte güncel fiyatları!

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 2.1.2019 09:47 Güncelleme Tarihi: 2.1.2019 10:02
Dolar ne kadar oldu? İşte güncel döviz fiyatları!

İstanbul serbest piyasada dolar 5,2990 liradan, euro 6,0890 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,2970 liradan alınan dolar, 5,2990 liradan satılıyor. 6,0870 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,0890 lira olarak belirlendi.

Pazartesi günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,2920 lira, avronun satış fiyatı ise 6,0550 lira olmuştu.

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İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 5,2940 5,2950

Avro 6,0880 6,0890

Sterlin 6,7430 6,7770

ANKARA

ABD Doları 5,2600 5,3200

Avro 6,0350 6,1050

Sterlin 6,6580 6,8240

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Dolar ne kadar oldu? İşte güncel döviz fiyatları!
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