Dolar ne kadar oldu? İşte güncel döviz fiyatları!

İstanbul serbest piyasada dolar 5,2990 liradan, euro 6,0890 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,2970 liradan alınan dolar, 5,2990 liradan satılıyor. 6,0870 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,0890 lira olarak belirlendi.
Pazartesi günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,2920 lira, avronun satış fiyatı ise 6,0550 lira olmuştu.
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İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 5,2940 5,2950
Avro 6,0880 6,0890
Sterlin 6,7430 6,7770
ANKARA
ABD Doları 5,2600 5,3200
Avro 6,0350 6,1050
Sterlin 6,6580 6,8240