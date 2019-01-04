Dolar ne kadar oldu? İşte güncel döviz fiyatları!

İstanbul serbest piyasada dolar 5,4620 liradan, avro 6,2220 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,4600 liradan alınan dolar, 5,4620 liradan satılıyor. 6,2200 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,2220 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,5040 lira, avronun satış fiyatı ise 6,2500 lira olmuştu.

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DOLAR/TL 5,4510 SEVİYESİNDE İŞLEM GÖRÜYOR

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla 5,4510 seviyesinden alıcı buluyor.



Dün Asya piyasalarında Japonya'nın kapalı olması nedeniyle oldukça sığ işlem hacmiyle dolar/TL'de 5,8367 seviyesi görülse de yurt içi piyasaların açılmasıyla 5,3900'a kadar geri çekilme yaşandı. Dün dolar/TL, günü önceki kapanışa kıyasla yüzde 1,24 artışla 5,4638'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa kıyasla yüzde 0,23 düşüşle 5,4510 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,22 azalışla 6,2110'dan, sterlin/TL de yüzde 0,21 azalışla 6,8890'dan satılıyor.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 5,4510 5,4520

Avro 6,2080 6,2090

Sterlin 6,8690 6,9030

ANKARA

ABD Doları 5,4100 5,4800

Avro 6,1600 6,2400

Sterlin 6,7990 6,9720

ANALİSTLER NASIL DEĞERLENDİRİYOR?

Analistler, bugün yurt içinde içinde Reel Efektif Döviz Kuru, yurt dışında Almanya'da işsizlik, hizmet sektörü PMI, ABD'de işsizlik, tarım dışı istihdam ve hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirtti.

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının da piyasanın odağında olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,3420'nin destek, 5,50'nin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.