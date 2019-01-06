İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Bunu sakın yapmayın...

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, internetten kartlı ödeme tutarının geçen yıl 140 milyar TL seviyesine ulaştığını belirterek, "İnternetten kartlı ödeme tutarının 5 yılda 4 kat artması dijital dönüşümün ne kadar hızlı gerçekleştiğini ve kartlı ödemelerin dinamosunun internetten kartlı ödemeler olduğunu gözler önüne serdi." dedi.

Canko, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl kartlı ödemelerin dinamosunun internetten kartlı ödemeler olduğunu vurguladı.

İnternetten ödeme alışkanlıklarının her geçen gün artmasının kartlı ödeme istatistiklerine de yansıdığını ifade eden Canko, geçen yılın ocak-kasım döneminde 135,5 milyar TL tutarında internetten kartlı ödeme yapıldığını bildirdi. Canko, geçen yılın tamamında ise internetten kartlı ödeme tutarının 140 milyar TL seviyesine ulaştığını aktardı.

2013'te 35 milyar TL olan söz konusu tutarın 5 yılda 4 kat artmasının dijital dönüşümün ne kadar hızlı gerçekleştiğini ve kartlı ödemelerin dinamosunun internetten kartlı ödemeler olduğunu gözler önüne serdiğini belirten Canko, şunları kaydetti:

"2017 yılında yüzde 45 büyüyen internetten kartlı ödemeler, 2018'de yüzde 41 büyüyerek hızlı artışına devam ederken, internetten kartlı ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payı ise yüzde 16 seviyesini geçmiş bulunuyor. 5 yıl önce bu payın yüzde 8 seviyesinde olduğu düşünüldüğünde, bugün gelinen noktada internetten alışverişlerin hayatımızda ne kadar önemli bir paya sahip olduğu görülüyor. BKM Express verilerine göre de internetten yapılan işlemlerin artık yüzde 68'i mobil cihazlar üzerinden gerçekleşmektedir."

Canko, son yıllarda sadece internetten ödemelerde daha çok kullanılan sanal kredi kartı sayısının da artışını sürdürerek 6,3 milyon adede ulaştığını bildirdi.

Toplam kredi kartı sayısının yüzde 9'unu oluşturan sanal kredi kartlarıyla geçen yılın 11 ayında 6,1 milyar TL tutarında internetten ödeme gerçekleştiğini belirten Canko, 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 57 artış gösteren sanal kredi kartlarıyla yapılan ödemelerin internetten yapılan toplam kartlı ödemelerin yüzde 5'ini oluşturduğunu kaydetti.