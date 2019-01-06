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sektöründen Cumhuriyet tarihinin rekoru!

Türk endüstrisi geçen yıl, bir önceki seneye göre yüzde 11 artışla 31,6 milyar dolarlık ihracata imza atarak, kendi sektöründe Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Geçen yılı da rekorla kapatan otomotiv sektörü, yıl bazında ihracatta üst üste 13'üncü şampiyonluğuna ulaştı.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 6.1.2019 13:00 Güncelleme Tarihi: 6.1.2019 13:14
Otomotiv sektöründen Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru!

Uludağ Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, 2017'deki 28,5 milyar dolarlık rekorunu ocak-kasım 2018 itibarıyla tazeleyen otomotiv sektörü, 2018 yılın tamamında da yüzde 11 artışla 31,6 milyar dolarlık ihracata imza attı.

Yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, rekorlarla dolu bir yılı daha geride bıraktıklarını vurguladı.

2018'de başarılarını taçlandırdıklarını belirten Çelik, "Otomotiv sektörü olarak sadece 31 milyar dolarlık ihracat hedefimizi geçmekle kalmadık yine Cumhuriyet tarihinin rekorunu da tazeledik." ifadelerini kullandı.

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Otomotiv sektöründen Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru!
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