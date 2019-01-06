Otomotiv sektöründen Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru!

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, 2017'deki 28,5 milyar dolarlık ihracat rekorunu ocak-kasım 2018 itibarıyla tazeleyen otomotiv sektörü, 2018 yılın tamamında da yüzde 11 artışla 31,6 milyar dolarlık ihracata imza attı.

Yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, rekorlarla dolu bir yılı daha geride bıraktıklarını vurguladı.

2018'de başarılarını taçlandırdıklarını belirten Çelik, "Otomotiv sektörü olarak sadece 31 milyar dolarlık ihracat hedefimizi geçmekle kalmadık yine Cumhuriyet tarihinin rekorunu da tazeledik." ifadelerini kullandı.