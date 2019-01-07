Dört büyükler borsada uçuşa geçti!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) futbol kulüplerinin borçlarını üstlenmek üzere geliştirdiği ortak projede ilk adımın cuma günü atılmasının etkisiyle borsada dört büyüklerin hisseleri de haftaya çok hızlı yükselişle başladı.

Açılışta Galatasaray yüzde 9,1; Beşiktaş yüzde 9,5; Fenerbahçe yüzde 6,5, Trabzonspor 5,37 değer kazandı.

HER KULÜP İÇİN FARKLI PLAN

Cuma günü Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nde TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın ve Süper Lig kulüp başkanlarının katıldığı toplantıda tarihi kararlar alındı.

Ekonomik kriz içindeki kulüplerin borçlarının yeniden yapılandırılması ve vadelendirilmesinin konuşulduğu toplantıda, kulüplere 31 Ocak 2019 tarihine kadar gelir-gider bilançolarını hazırlamaları için süre verildi.

Bilançoları inceleyecek olan TBB ve konsorsyum ortakları, her kulüp için farklı bir plan çıkaracak. Borçların 5 yıla kadar taksitlendirilmesi önerisi de değerlendirilecek. Süre borca ve bilançolara göre belirlenecek.

TFF ANINDA MÜDAHALE EDECEK

Toplantıda gündeme gelen en önemli konu ise kulüplerin sıkı denetimi oldu. Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören projenin hayata geçmesiyle birlikte kendilerinin tavizsiz denetim yapacağını belirtirken, "Kimse kusura bakmasın. Bu aşamadan sonra federasyon olarak çok ciddi yaptırımlar uygulayacağız" uyarısında bulundu.

Örneğin 100 milyon geliri olan bir kulüp, 110 milyon harcama yaparsa TFF devreye girecek ve müdahale edecek. Bazı kulüplerin "ek kaynak" teklifinin de görüşüldüğü ancak kabul görmediği toplantıda söz konusu ekonomik krizin 20 yıllık bir geçmişi olduğunun altı çizildi.

İdari ve mali denetimlerinin Futbol Federasyonu tarafından gerçekleştirileceği projede TBB çatısı altında tüm borçlar üstlenildikten sonra, sürdürülebilir bütçe yapıları sıkı bir kontrole alınacak.