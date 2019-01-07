İhracat beklentisi ilk çeyrekte 5.4 puan yükseldi!

2018 yılının dördüncü çeyreğinde 111.6 olan İhracat Beklenti Endeksi, 2019 yılının ilk çeyreğinde 5.4 puan artarak 117 seviyesine yükselirken, yıllık bazda 4.5 puan arttı.



2018 yılının dördüncü çeyreğinde ithalat beklenti endeksi 100.1 olan İthalat Beklenti Endeksi, 2019 yılının ilk çeyreğinde, 5.4 puan azaldı ve 94.7 düzeyine gerilerken, yıllık bazda 20.3 azaldı.

2019 YILININ 1. ÇEYREKTE 117 OLDU



Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı Dış Ticaret Beklenti anketi sonuçları şöyle değerlendirildi:



"İhracat Beklenti Endeksi, 2019 yılının 1. çeyrekte 117 oldu. 2019 yılı 1. çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre, İhracat Beklenti Endeksine dâhil edilen sorulardan, 100'den küçük gerçekleşen şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi (92.5) sorusunun yayılma endeksinin İhracat Beklenti Endeksini azalış yönünde etkilediği gözlendi.



"Bununla birlikte, 100'den büyük gerçekleşen gelecek 3 aya ilişkin ihracat (131), ihracat siparişi beklentileri (130.2) ve son 3 ayda ihracat sipariş düzeyine (114.2) ilişkin soruların yayılma endeksleri İhracat Beklenti Endeksini artış yönünde etkiledi.



"İthalat Beklenti Endeksi, 2019 yılının 1. çeyrekte 94,7 olarak gerçekleşti. 2019 yılı 1. çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre, İthalat Beklenti Endeksine dâhil edilen sorulardan, 100'den küçük gerçekleşen gelecek üç aya ilişkin ithalat beklentisi (92.6), mevcut ithalat sipariş düzeyi (76.2) ve son üç aya ilişkin ithalat sipariş düzeyine (80,6) sorularının yayılma endekslerinin İthalat Beklenti Endeksini azalış yönünde etkilediği gözlendi.



"Bununla birlikte, 100'den büyük gerçekleşen birim ithalat fiyat beklentisine (129.3) dair sorunun yayılma endeksi ise İthalat Beklenti Endeksine pozitif katkıda bulundu. "