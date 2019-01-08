HalkBank
Haberler > Haberler Haberleri > Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan A Para'ya özel açıklamalar!

'dan 'ya özel açıklamalar!

, gündemdeki konulara ilişkin 'ya özel açıklamalarda bulundu. Yapımcılarla sinema işletmecileri arasında bilet krizinin en kısa sürede çözüleceğini ifade eden Ersoy, kurulacağının da müjdesini verdi. İşte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un A Para'ya özel açıklamaları!

Giriş Tarihi: 8.1.2019 16:18 Güncelleme Tarihi: 8.1.2019 16:35
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan A Para'ya özel açıklamalar!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gündemdeki konulara ilişkin A Para'ya özel açıklamalarda bulundu.

Yapımcılarla sinema işletmecileri arasında bilet krizinin en kısa sürede çözüleceğini ifade eden Ersoy, "Burada önemli olan şeffaflığı sağlamak, güvensizliğin ortadan kalkması" ifadelerini kullandı.

Turizm Tanıtım Fonu kurulacağının da müjdesini veren Ersoy, "Kurulacak olan fonun büyüklüğü 150 milyon dolar olacak" dedi.

İşte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un A Para'ya özel açıklamalarının tüm detayları!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan A Para'ya özel açıklamalar!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan A Para'ya özel açıklamalar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN