Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gündemdeki konulara ilişkin A Para'ya özel açıklamalarda bulundu.

Yapımcılarla sinema işletmecileri arasında bilet krizinin en kısa sürede çözüleceğini ifade eden Ersoy, "Burada önemli olan şeffaflığı sağlamak, güvensizliğin ortadan kalkması" ifadelerini kullandı.

Turizm Tanıtım Fonu kurulacağının da müjdesini veren Ersoy, "Kurulacak olan fonun büyüklüğü 150 milyon dolar olacak" dedi.

İşte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un A Para'ya özel açıklamalarının tüm detayları!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan A Para'ya özel açıklamalar!