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pozitif görünümünü korumaya çalışıyor! İşte son durum!

pozitif görünümünü korumaya çalışırken, bugün yurt içinde ABD heyetinin Türkiye'de yapacağı görüşmelerden çıkacak haber ve açıklamalar takip edilecek.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 8.1.2019 09:44 Güncelleme Tarihi: 8.1.2019 09:55
Küresel piyasalar pozitif görünümünü korumaya çalışıyor! İşte yurt dışı piyasalar son durum!

ABD'de dün açıklanan ISM imalat dışı endeksinin beklentilerin altında kalmasına karşın, ABD Merkez Bankası (Fed) Atlanta Başkanı Raphael Bostic'in 2019'da bir kez faiz artışını desteklediği söylemi ve ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret görüşmelerine yönelik iyimserliğin etkisiyle pay piyasaları yükseliş eğilimini sürdürdü.

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Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,42, S&P 500 endeksi yüzde 0,70 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,26 değer kazandı. Analistler, Pekin'de devam eden AB ve Çinli heyetin görüşmelerinden gelecek haberlerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

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Küresel piyasalar pozitif görünümünü korumaya çalışıyor! İşte yurt dışı piyasalar son durum!
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