Kar yağışı e-ticaret oranını arttırdı!

n11.com'dan yapılan yazılı açıklamada, kar yağışının etkisiyle online satışlarda yaşanan artış değerlendirirken, verilere göre, kar yağışından kapanan yollar ve okullar nedeniyle evde vakit geçirenler online alışverişe yöneldi.

Online alışverişte Ocak ayının ilk haftasında en çok artış yaşanan ürün ve illeri araştıran şirket, aynı dönem bir önceki haftaya göre online alışverişte en çok artış yaşanan illeri Hatay, Gaziantep, Eskişehir, İstanbul, Balıkesir, İzmir, Ankara ve Manisa olarak açıkladı.

Açıklamada verilen bilgilere göre, soğuk havalarla birlikte mont, bot ve termal iç giyim ürünlerinin satışlarında artış yaşandı. Soğuklar bastırınca en çok Yalovalılar mont satın alırken, kentte ayın ilk haftası mont satışları 7 kat arttı. Yalova'yı sırasıyla Akdeniz Bölgesi illerinden Mersin ve Hatay takip ederken, en çok mont alan diğer iller ise sırasıyla Muğla, İzmir, Ankara, Bursa, Trabzon, İstanbul ve Kocaeli oldu.

Kar yağışı e-ticarete yaradı!

ANTALYALILAR BOT ALIŞVERİŞİNDE LİDER OLDU

Yılın ilk haftasında bot alışverişinde en çok artış olan il yüzde 61'le Antalya olarak açıklanırken, Antalya'yı sırasıyla Şanlıurfa, Kocaeli, İstanbul, Gaziantep ve İzmir takip etti.

Termal iç giyim ürünlerine en çok rağbet gösteren il ise satışlarda 5 kat artış yaşanan Osmaniye oldu. Osmaniye'yi sırasıyla Ege ve Akdeniz illeri olan Muğla ve Antalya izlerken, termal iç giyim satışlarında en yüksek artış yaşanan diğer iller sırasıyla Konya, Kocaeli, İzmir, Balıkesir, İstanbul, Ankara ve Bursa oldu.

Sıcak iklim koşullarıyla ünlü Adana ve Diyarbakır gibi Türkiye'nin güneyinde yer alan iller ise battaniye ve yorgan ürünlerine rağbet gösterdi.

n11.com verilerine göre, 2019 yılının ilk haftasında battaniye ve yorganda en çok artış 4 kat fazla satışla Adana'da yaşanırken, onu iki katına çıkan satışlarla Diyarbakır izledi. Bu kategoride satışlarının arttığı diğer iller ise sırasıyla Bursa, Mersin, Konya, Kocaeli, Sakarya, Muğla, Ankara ve İzmir oldu.

Aralığın son haftası itibarıyla lastik ve lastik bakım ürünleri alan ilk 10 iller sırasıyla İstanbul, Ankara, Bursa, Çanakkale, Kocaeli, İzmir, Balıkesir ve Konya, Eskişehir ve Antalya olarak öne çıktı.

n11.com'da otomotiv kategorisinde son haftalarda kar yağışlarının da artmasıyla birlikte ne çok lastik zinciri ve antifriz satışlarında artış görüldü. Otomobiller için kışlık ürünlerin satışında en çok artış yaşanan iller Kırıkkale, Iğdır, Elazığ, Çanakkale, Bitlis, Hatay, Karaman, Balıkesir, Batman ve Burdur oldu.

Verilere göre, kışlık otomobil ürünlerinin satışında Aralık ayında önemli oranda artış görüldü.

Bu kategoride Aralık ayının son haftasında, ilk haftaya göre satışlar yüzde 44 arttı. Aralık ayının ilk ve son haftalarını karşılaştırıldığında lastik zinciri satışları yüzde 195 artarken buz kazıyıcı ürününün satışı yüzde 159 arttı.