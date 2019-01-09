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tutanaklarına odaklandı! İşte yurt dışı piyasalarda son durum!

pozitif seyrini sürdürürken, bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası () Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanakları yatırımcıların odağına yerleşti.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 9.1.2019 09:28 Güncelleme Tarihi: 9.1.2019 09:31
Küresel piyasalar Fed tutanaklarına odaklandı! İşte yurt dışı piyasalarda son durum!

Fed Başkanı Jerome Powell'ın geçen haftaki açıklamalarının yatırımcılar tarafından "güvercin" olarak değerlendirilmesi sonrası FOMC tutanaklarının önemi arttı. Tutanaklarda, Powell'ın açıklamalarına paralel "güvercin" ifadelerin yer alması durumunda pay piyasalarının pozitif görünümünü devam ettireceği, doların ise diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kaybedebileceği belirtiliyor.

ABD ve Çinli yetkililerin Pekin'de gerçekleştirdiği ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik pay piyasalarını desteklemeye devam ederken, ABD hükümetinin kapalılık halinin devam etmesi nedeniyle resmi kurumlar tarafından yayımlanması gereken veriler açıklanamıyor. ABD Başkanı Donald Trump, federal hükümetin kapanmasına neden olan Meksika duvarına ilişkin, güney sınırında insani bir kriz yaşandığını belirterek, Demokratları bunun çözümüne engel olmakla suçladı.

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Küresel piyasalar Fed tutanaklarına odaklandı! İşte yurt dışı piyasalarda son durum!
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