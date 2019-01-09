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Plastik poşetlerle ilgili flaş gelişme! Bakanlık harekete geçti...

Plastik üreticileri, piyasada kayıt dışı ürün olmaması amacıyla ürettikleri ve marketlere sattıkları poşet miktarlarına ilişkin bildirimde bulunacak.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 9.1.2019 13:31 Güncelleme Tarihi: 9.1.2019 13:35
Plastik poşetlerle ilgili flaş gelişme! Bakanlık harekete geçti...

Satış noktalarında plastik poşetlerin 25 kuruşa satılmasına ilişkin düzenlemenin yankıları sürerken, piyasada kayıt dışı üretimi olmaması için de önlem alınıyor.

Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (TÜKÇEV) Genel Sekreteri Özcan Pektaş, AA muhabirine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan düzenleme kapsamında, poşet üreticilerince gerek üretilen gerekse de ithal edilen malzemelerle ilgili tüm verilerin kayıt altında tutulacağını söyledi.

Pektaş, "Plastik poşetlere ilişkin beyan ve bildirimlerin gerçekleştirileceği bilgi sistemi oluşturuldu. Üreticiler, ürettiği ya da ithal ettiği satışa tabi tüm plastik poşetlere ilişkin, bilgi sistemine kayıt olmak ve gerekli bilgileri sisteme girmekle yükümlü olacak. Böylece, sistemde açık var mı yok mu takibi yapılacak." dedi.

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Plastik poşetlerle ilgili flaş gelişme! Bakanlık harekete geçti...
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