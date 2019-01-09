Plastik poşetlerle ilgili flaş gelişme! Bakanlık harekete geçti...

Satış noktalarında plastik poşetlerin 25 kuruşa satılmasına ilişkin düzenlemenin yankıları sürerken, piyasada kayıt dışı poşet üretimi olmaması için de önlem alınıyor.

Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (TÜKÇEV) Genel Sekreteri Özcan Pektaş, AA muhabirine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan düzenleme kapsamında, poşet üreticilerince gerek üretilen gerekse de ithal edilen malzemelerle ilgili tüm verilerin kayıt altında tutulacağını söyledi.

Pektaş, "Plastik poşetlere ilişkin beyan ve bildirimlerin gerçekleştirileceği bilgi sistemi oluşturuldu. Üreticiler, ürettiği ya da ithal ettiği satışa tabi tüm plastik poşetlere ilişkin, bilgi sistemine kayıt olmak ve gerekli bilgileri sisteme girmekle yükümlü olacak. Böylece, sistemde açık var mı yok mu takibi yapılacak." dedi.