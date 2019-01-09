Son dakika: Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar! KOBİ'lere büyük müjde yarın açıklanacak

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Berat Albayrak'tan MÜSİAD toplantısında önemli açıklamalar

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

TÜRKİYE EKONOMİSİ ETKİNLİĞİNİ HER GÜN ARTTIRMAKTADIR

Türkiye ekonomisi her geçen gün, ağırlık ve etkinliğini artırmaya devam etmektedir. Zamanında attığımız kararlı adımlarla ekonomide normalleşmeye başladık. Belirttiğimiz hedeflere yönelik yapmamız gerekenler ekonomideki kırılganlıklarımızı azaltmak başta olmak üzere ekonomimizi finansal şoklara karşı çok daha güçlü kılmak olacaktır. Döviz kurunda yüzde 20'ye yakın oranda iyileşme kaydettik. Türk lirası pozitif ayrıştı CDS'lerde 230 puan gerileme ile ciddi pozitif gelişme gösterdik.

KUR, FAİZ VE ENFLASYON ATAĞINI PÜSKÜRTTÜK

Ticaret Bakanlığımız açıkladığı verilere göre ihracatımız 168,1 milyar dolar ile en yüksek ihracat rakamına ulaştı. Yıllıklandırılmış cari açık yıl sonu itibariyla 20 milyar dolar olarak gerçekleşecek. Cari açığın milli gelire oranı ise yüzde 3'lerde bir oranda yılı tamamlayacak. Türkiye 3. çeyrekte tüm beklentilerin aksine pozitif büyüme gösterdi. Kur, faiz ve enflasyon atağını püskürttük.

Bakan Albayrak: Kur, faiz ve enflasyon atağını püskürttük

HEDEFLERDEN TAVİZ VERMEK YOK

Birileri sürekli negatif algıyı hakim kılmaya çalışıyor. Hiçbir şekilde YEP'TE ortaya koyduğumuz hedeflerden taviz vermek yok. Merkez Bankası'ndan, Hazine'ye 37 milyar lira gelecek. Ekonomide güzel şeyler oldukça kimlerin rahatsız olduğunu da biliyoruz.

DEVRİM NİTELİĞİNDE UYGULAMA

Devlet destekli alacak sigortası reformunu uygulamaya başladık. Bu uygulama devrim niteliğinde bir uygulamadır.

KOBİ'LER İÇİN YENİ KREDİ PAKETİ YARIN AÇIKLANACAK

Yarın da KOBİ'lerimiz için Bankalar Birliğimizle 12 bankamızında katılacağı çok önemli bir kredi paketi açıklanacak. Bu da reel ekonomimiz açısından çok önemli.