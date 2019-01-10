Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları!

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 228,2 lira seviyelerinde dengelendi. Gram altın 228,2 lira, çeyrek altın 372 lira ve Cumhuriyet altını 1.525 liradan işlem görüyor. İşte güncel altın fiyatları hakkında tüm detaylar!

Gram altın dün yükselişini 3'üncü güne taşıması sonrasında günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 228,4 liradan tamamladı. Bugüne ise düşüşle başlayan altının gram fiyatı, en düşük 227,5 lira ve en yüksek 228,8 lirayı görmesinin ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 228,2 liradan işlem görüyor.

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