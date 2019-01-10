Son dakika: Bakan Berat Albayrak yeni kredi paketini açıklıyor!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KOBİ Değer Kredisi Tanıtım Toplantısı'nda, 13 bankanın da katılımıyla, KOBİ'ler için nefes niteliğinde olacak yeni kredi paketini canlı yayında açıklıyor...
Bakan Albayrak'ın konuşmasından satırbaşları;
Dengelenme süreci başırılı bir şekilde adım adım devam ediyor.
2018 hedeflerimizi tutturduk, 2019 motivasyonunu da daha yukarılara taşıdık.
10 yıl vadeli tahvil ihracımıza 5 milyar dolar talep geldi, yatırımcılar ekonomiye güvenini bir kez daha ortaya koydu.
Birileri ekonomide resesyon beklese de, algı oluşturmaya çalışsa da üzülmeye devam edecekler.