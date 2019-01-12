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borcu da kapatılabilir! İşte sorularla borç kapatma kredisi...

Ziraat’in kart borcunu kapatma kredisinin ’nı () da kapsadığı belirtiliyor. Bundan yararlanmak için maaşı Ziraat’e taşımak şart!

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 12.1.2019 11:50 Güncelleme Tarihi: 12.1.2019 12:16
KMH borcu da kapatılabilir! İşte sorularla borç kapatma kredisi...

'nın kredi kartı borçlarını yapılandırırken arayacağı koşullar netleşti. 'nde borç tutarı 31 Aralık 2018 tarihini içeren kredi kartı ektresi üzerinden hesaplanacak. Azami kredi tutarı kredi kartı borcu toplamı kadar olacak, müşteriye ilave ödeme yapılmayacak. Çekilecek parayla, tüketici kredisi ve borçlarının kapatılması da mümkün olacak. Ancak bundan yararlanmak isteyenler maaşlarını Ziraat Bankası'na taşıyacak. İşte sorularla borç kapatma kredisi…

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KMH borcu da kapatılabilir! İşte sorularla borç kapatma kredisi...
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