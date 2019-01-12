KMH borcu da kapatılabilir! İşte sorularla borç kapatma kredisi...

Ziraat Bankası'nın kredi kartı borçlarını yapılandırırken arayacağı koşullar netleşti. Birleştiren İhtiyaç Kredisi'nde borç tutarı 31 Aralık 2018 tarihini içeren kredi kartı ektresi üzerinden hesaplanacak. Azami kredi tutarı kredi kartı borcu toplamı kadar olacak, müşteriye ilave ödeme yapılmayacak. Çekilecek parayla, tüketici kredisi ve kredili mevduat hesabı borçlarının kapatılması da mümkün olacak. Ancak bundan yararlanmak isteyenler maaşlarını Ziraat Bankası'na taşıyacak. İşte sorularla borç kapatma kredisi…