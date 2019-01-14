Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel petrol fiyatları!

Brent petrolün varili haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 59,78 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 61,66 dolardan güne başlayan ve gün içinde 62,48 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 60,61 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.38 itibarıyla yüzde 1,30 düşüşle 59,78 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 51,24 dolardan alıcı buldu.

Çin'den yansıyan olumsuz ekonomik veriler, petrol fiyatlarında düşüşe neden oldu. Uzmanlar, ABD - Çin ticaret savaşları ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı ülkelerin kararlarına odaklanan piyasaların, olumsuz ekonomik beklentiler nedeniyle temkinli hareket ettiğini belirtiyor.

Bu arada, ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen sondaj kulesi sayısı geçen hafta 4 azaldı. Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, 5-11 Ocak döneminde bir önceki haftaya göre ABD'de petrol sondaj kulesi sayısının 877'den 873'e geriledi.

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısındaki azalışa rağmen cuma günü ham petrol fiyatlarında yaklaşık yüzde 1,9'luk düşüş yaşandı.

Brent petrolde, teknik olarak 59,91 ila 60,09 dolar aralığının direnç, 59,55 ila 59,73 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği kaydediliyor.