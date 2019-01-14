Son dakika haber: Vakıfbank kredi kartı borç yapılandırması uygulamasını açıkladı!

Ziraat Bankası'nın ardından VakıfBank da son dakika olarak kredi kartları, bireysel ve ticari kredilerin yapılandırması uygulamasını açıkladı. VakıfBank'tan yapılan açıklamada kart borçlarına yönelik 24 aya kadar yüzde 1,10 60 aya kadar ise yüzde 1,20 aylık faiz ile kredi kullandıracağı belirtildi.

KREDİ KARTI BORÇLULARINA MÜJDE: 60 AYA VARAN BÜYÜK ÖDEME KOLAYLIĞI

VakıfBank bireysel kredi kartı müşterilerine 60 aya varan vadelerle borç yapılandırma imkânı tanıyor. Aylık yüzde 1,10 faiz oranıyla 24 aya; aylık yüzde 1,20 faiz oranıyla da 60 aya kadar vadelerle gerçekleştirebilecektir. Bu kampanyadan VakıfBank bireysel kredi kartı müşterileri, VakıfBank ve diğer bankalardaki Aralık 2018 dönem borçları için faydalanabilecek.

KREDİ BORCU ÖDEMEKTE ZORLANANLARA MÜJDE: 0,98'DEN BAŞLAYAN ORANLARLA YAPILANDIRMA

Bu kampanya kapsamında VakıfBank'taki borçları 3 milyon TL'nin altında olup geçtiğimiz yılsonu itibarıyla ödemelerinde 31 gün ve üstü aksama bulunan müşterilerine altı aya varan ödemesiz dönemle yapılandırma imkânı tanıyor. Bireysel müşteriler borçlarını üç ay ödemesiz dönem ile 36 aya varan vadelerle yapılandırabilirken ticari segmentteki müşteriler ise altı ay ödemesiz olarak 60 aya kadar aylık yüzde 0,98'den başlayan faiz oranlarıyla çözüme kavuşabilecek.

TAKİPTEKİ KREDİ BORÇLULARINA MÜJDE: TAKİPTEKİ KREDİLERİN FAİZİ SIFIRLANIYOR

VakıfBank, 2018 yılsonundan önce 100 bin TL'nin altındaki kredisi takibe aktarılan müşterilerinin, borçlarını peşin ya da 12 aya kadar taksitle ödemeleri halinde, takibe aktarım sonrası tüm faizlerini sıfırlıyor. VakıfBank müşterileri, 30 Nisan'a kadar başvurmaları halinde bu kampanyadan yararlanabilecek.