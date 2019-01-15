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Başkanı Çağlar'dan flaş açıklamalar!

Başkanı Çağlar: "Sektörün yüzde 72'si yabancı şirketlerden oluşuyor. Yabancının Türkiye'ye güveninde hiçbir negatiflik olmadı"

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 15.1.2019 11:05 Güncelleme Tarihi: 15.1.2019 11:25
Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Çağlar'dan flaş açıklamalar!

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Can Akın Çağlar Türkiye ekonomisine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Çağların açıklamasından satırbaşları;

Çağlar, "Sektörün yüzde 72'si yabancı şirketlerden oluşuyor. Yabancının Türkiye'ye güveninde hiçbir negatiflik olmadı." dedi.

"Agresif büyüme trendine ihtiyacı olan bir sektör değiliz." diyen çağlar, "Sektörümüz 2019'da yüzde 15-17 arasında büyür diye düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Çağlar, "Tasarruflar ülkenin kalkınmasına fayda sağlar. Milli tasarruf seferberliği ilan etmeliyiz." şeklinde konuştu.

TSB Başkanı Çağlar, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde biriktirilen tasarruf miktarının 92 milyar liraya ulaştığını söyledi.

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Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Çağlar'dan flaş açıklamalar!
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