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... Bakan Dönmez açıkladı! Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı!

... , 2018'de 101.5 milyon ton yerli üretimiyle Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını bildirdi

Giriş Tarihi: 16.1.2019 16:06 Güncelleme Tarihi: 16.1.2019 16:20
Son dakika... Bakan Dönmez açıkladı! Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2017'deki toplam yerli kömür üretiminin 87,8 milyon ton olduğunu anımsattı.

Geçen yıl, yerli kömürde kamunun 53 milyon 354 bin ton üretim yaptığını kaydeden Dönmez, özel sektör üretiminin ise 48 milyon 218 bin ton olduğu bilgisini paylaştı.

"SÖZ VERDİK, BAŞARDIK"

Yerli kömürde 2017'de kamunun üretimi 42 milyon 468 bin ton, özel sektörün üretimi de 45 milyon 398 bin ton olarak gerçekleşmişti.

Bakan Dönmez, "Söz verdik, başardık! 2018'de, 101,5 milyon ton yerli kömür üretimiyle Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. Milletimizin enerjisi, ülkemizin gücüyle, 'Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye' yolunda, cari açığın kapanmasına önemli bir katkı sağladık. Milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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Son dakika... Bakan Dönmez açıkladı! Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı!
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