Milyar dolarlık Türk şirketleri ABD yolcusu!

BİST'te işlem gören ve piyasa değeri yaklaşık 30 milyar dolara ulaşan 5'i banka 13 Türk şirketi, toplam varlık değeri 3 trilyon doları aşan yaklaşık 30 ABD'li fonla "New York Turkey Day" isimli zirvede bir araya gelecek.

Söz konusu zirveye, Akbank, Garanti Bankası, Yapı Kredi, Vakıfbank ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın yanı sıra Koç Holding, Şişecam Topluluğu, Anadolu Grubu Holding, MLP Care, Mavi Giyim, Yataş, Bizim Toptan ve Lokman Hekim gibi şirketler katılacak.

Raiffesein Centrobank Satış Direktörü Özgür Güyüldar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'de uzun süredir Türkiye odaklı böyle büyük bir organizasyonun gerçekleşmediğine dikkati çekti. Güyüldar, "Organizasyonda 190 civarında birebir toplantı için güzel bir platform oluşacak. Toplantılarla birtakım olumsuzluklar sonucunda azalan yatırımcı ilgilisinin artmasını bekliyoruz" dedi.

Güyüldar, artan ilgiyle hem Borsa İstanbul'un yabancı yatırımcı nezdinde önemli derecede destek bulabileceğine hem de Türk lirasındaki toparlanmanın süreklilik kazanabileceğine inandıklarını ifade etti.

Türkiye'de stratejik iş birliği içinde oldukları Global Menkul Değerler'in katkısıyla böyle bir organizasyonu düzenlemekten duydukları memnuniyeti dile getiren Güyüldar, yatırımcı ilgisindeki artışın Türkiye ekonomisine duyulan güvene de anlamlı bir katkı sağlayabileceğini aktardı.

"ALGININ TOPARLANMASINA OLUMLU KATKI SAĞLAYACAK"

Güyüldar, özellikle 2018'de yaşanan bazı makro gelişmeler ve artan küresel dalgalanmanın yatırımcıların algısını olumsuz etkilediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Ekonomideki normalleşme zaman alacağından, uluslararası yatırımcıların Türkiye algısındaki toparlanmanın biraz daha uzun süreye yayılabileceğini söylemek yanıltıcı olmaz. Pek tabii ki bu durum Türkiye'ye özel değil, kur şoklarına maruz kalan tüm gelişmekte olan ülkelerde bu tarz algı bozulmalarını görebiliyoruz. Turkiye'nin geçmişte gösterdiği başarılı deneyimler, bu tür piyasa dalgalanmalarını yönetme becerisine sahip olduğu konusunda yatırımcıları ikna etmiştir. Son 16 yılda uygulanan yapıcı politikalar ve yapısal reformlarla ekonomisini güçlü temeller üzerine inşa eden Türkiye'nin bu tür geçici dalgalanmalarla başa çıkma yeteneğine bizim güvencemiz tam. Düzenleyeceğimiz bu zirvenin, fikirlerimizin yatırımcılarla da paylaşılacağı bir platform oluşturup, algının toparlanması sürecine olumlu katkı yapacağına inanıyoruz."

"TÜRK SAĞLIK SEKTÖRÜ ÖNEMLİ FIRSATLAR SUNUYOR"

Lokman Hekim Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sarıoğlu, kendilerinin de katılacağı organizasyonun yılın ilk büyük yatırımcı toplantısı olması dolayısıyla önem taşıdığını belirtti.

Sarıoğlu, zirvede Türk sağlık sektörüne ilişkin değerlendirmelerini de paylaşacaklarını aktararak, "ABD'li yatırım fonlarıyla bir araya gelerek şirketimize ilişkin yatırım fırsatlarını anlatma imkanı bulacağız. Yabancı para cinsinden varlıklarını değerlendirmeyi düşünenler için özellikle Türk sağlık sektörü önemli fırsatlar sunuyor. ABD'deki temaslarımızda da bu fırsatları yüz yüze anlatma imkanı yakalayacağız. Ülkemiz ekonomisine ilişkin oluşturulmaya çalışılan olumsuz algıyı dağıtacağız." ifadelerini kullandı.