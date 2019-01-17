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Bakan Albayrak'tan 'da flaş açıklamalar!

Hazine ve Maliye Bakanı , 'da 'Adım Adım Ekonomi Toplantısı'nda konuştu. Ekonomiye ilişkin önemli mesajlar veren Bakan Albayrak "Pazar ve market fiyatlarını takip ediyoruz. Bakıyoruz marketlerde istediğimiz fiyatlar yok. Marketlerle konuşacağız." dedi

Giriş Tarihi: 17.1.2019 13:16 Güncelleme Tarihi: 17.1.2019 13:41
Bakan Albayrak'tan Antalya'da flaş açıklamalar!

Bakan Albayrak'ın konuşmasından satırbaşları;

Ekonomide büyük bir değişim, tarihi bir dönüşüm başlattık.

2013 yılından beri verdiğimiz mücadeleye baktığımızda ekonomik olarak hiçbir ülke bunun altından kalkamazdı.

5 senede yaşadıklarımızı bir biz biliriz bir de vatandaşlarımız bilir. Tüm bu olanlara rağmen demokrasi ve ekonomimizi dimdik ayakta tuttuk.

DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM SÜRECİ YENİ BAŞLADI

Mali disiplini kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Değişim ve dönüşüm süreci yeni başladı.

2019'u çok ama çok güçlü adımlar atarak daha iyi bir noktada tamamlayacağız.

MARKETLERLE KONUŞACAĞIZ

Hal yasası ile ilgili ortaya koyulan kaygıları not ettik. Nasıl iyi bir düzenleme yapılabileceğini Ankara'da takip edeceğiz.

Marketlerde istediğimiz fiyatlar yok. Onlarla da bu konuyu konuşacağız.

Bu bölge için çok önemli bir yer tutan seracılıkla ilgili çok önemli bir çalışmayı bu hafta başlattık.

Detaylar geliyor...

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Bakan Albayrak'tan Antalya'da flaş açıklamalar!
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